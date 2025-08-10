إعدام 55 كيلو أغذية فاسدة في حملة علي أسواق مدينة الروضة بدمياط

شنت محافظة دمياط حملة موسعة للرقابة علي السلامة الغذائية بأسواق ومحال مدينة الروضة، حيث ضبطت كميات من الأغذية الفاسدة، قبل أن تُعدم 55 كيلوجرامًا منها في الحال، بعد التأكد من فسادها وتغير خواصها.

إنذار أخير للتجار



وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وجهت الحملة إنذارًا شديد اللهجة للتجار المخالفين: "المرة دي ضبط وإعدام.. المرة الجاية عقوبات أكبر".

حملة من السلامة الغذائية أسواق ومحال مدينة الروضة

رقابة جماعية وتنسيق كامل



شارك في حملة الوحدة المحلية مديريات التموين والصحة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وتم تحرير محاضر لمخالفات خطيرة، من بينها سوء النظافة، وغياب الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود تراخيص تشغيل.

نداء للمستهلكين بمراجعة تاريخ الصلاحية



الجهات المشاركة أكدت على ضرورة وعي المستهلكين بمظهر السلع وتاريخ صلاحيتها، والتبليغ الفوري عن أي محل يبيع منتجات مشبوهة أو غير صالحة، حفاظًا على الصحة العامة.

