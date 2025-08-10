الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعدام 55 كيلو أغذية فاسدة في حملة علي أسواق مدينة الروضة بدمياط

حملة من السلامة الغذائية
حملة من السلامة الغذائية أسواق ومحال مدينة الروضة

شنت محافظة دمياط  حملة موسعة للرقابة علي السلامة الغذائية بأسواق ومحال مدينة الروضة، حيث ضبطت كميات من الأغذية الفاسدة، قبل أن تُعدم 55 كيلوجرامًا منها في الحال، بعد التأكد من فسادها وتغير خواصها.

إنذار أخير للتجار


وجاءت الحملة بتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبمتابعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وجهت الحملة إنذارًا شديد اللهجة للتجار المخالفين: "المرة دي ضبط وإعدام.. المرة الجاية عقوبات أكبر".

 

حملة  من السلامة الغذائية أسواق ومحال مدينة الروضة
حملة  من السلامة الغذائية أسواق ومحال مدينة الروضة

رقابة جماعية وتنسيق كامل


شارك في حملة الوحدة المحلية  مديريات التموين والصحة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وتم تحرير محاضر لمخالفات خطيرة، من بينها سوء النظافة، وغياب الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود تراخيص تشغيل.

نداء للمستهلكين بمراجعة تاريخ الصلاحية 


الجهات المشاركة أكدت على ضرورة وعي المستهلكين بمظهر السلع وتاريخ صلاحيتها، والتبليغ الفوري عن أي محل يبيع منتجات مشبوهة أو غير صالحة، حفاظًا على الصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة السلامة الغذائية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هيئة سلامة الغذاء جهاز حماية المستهلك محافظة دمياط محافظ دمياط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وجهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع دمياط

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع ملك الأردن ورئيس وزراء قطر.. ويستقبل رؤساء الشركات الدولية واللجنة البارالمبية الدولية ويوجه الحكومة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار

تصحيح المفهوم في معنى اهبطوا مصرا

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

العرب تخلوا عنا، نعيم قاسم يتحدث إلى المرجفين والمدبرين: المنطقة تواجه مؤامرة شيطانية، والاحتلال لا ينتظر مبررا للحرب والدليل الـ39 ألف هجوم (فيديو)

سورة الكهف، فضل قراءتها يوم الجمعة بالدليل من السنة النبوية

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads