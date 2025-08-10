السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكمًا نهائيًا بمعاقبة "تيك توكر" وشريكها بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما 200 ألف جنيه، بعد إدانتهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وتحمل إيحاءات إباحية عبر منصة "تيك توك.

تلقت مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية عدة بلاغات

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية عدة بلاغات، أفادت بوجود حساب على "تيك توك" يبث مقاطع مصورة تظهر فيها المتهمة وشريكها، تتضمن محتوى يتنافى مع القيم الأسرية ويحرض على الفسق والفجور.

وبعد إجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الحساب ومكان البث، قبل أن تشن حملة لضبط القائمين عليه، حيث تبين أن المتهمة مدرسة ألعاب رياضية مفصولة من عملها، وشريكها مبرمج حاسب آلي مفصول من وظيفته لتعاطي المخدرات.

وضبطت الأجهزة الأمنية الأجهزة المستخدمة في تصوير وبث هذه المقاطع، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

وخلال جلسات المحاكمة، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين سعيا وراء تحقيق الثراء السريع عبر بث محتوى منافٍ للآداب، غير عابئين بالقيم والتقاليد المجتمعية، مشددة على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر الدخيلة.

كما رفضت المحكمة جميع أوجه الدفاع المقدمة من المتهمين، معتبرة أنها بلا سند قانوني، وأكدت التزامها بالرد الحازم على محاولات هدم القيم الأسرية وتشويه الأخلاق العامة.

