ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل أفراح إبليس 3

أفراح إبليس 3، فيتو
أفراح إبليس 3، فيتو

بدأت قناة MBC مصر مؤخرا عرض الموسم الثالث من مسلسل أفراح إبليس، وهو العمل الذي يحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي.

مواعيد عرض مسلسل أفراح إبليس 3

ويُعرض مسلسل أفراح إبليس 3 يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وذلك على شاشة MBC مصر.

تفاصيل مسلسل أفراح إبليس 3

ويشهد الموسم الثالث من مسلسل أفراح إبليس تصاعدًا في وتيرة الأحداث، حيث يبرز صراع جديد بين عابد وهمام.

والمسلسل من بطولة جمال سليمان، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبو رية، محمد عادل، أحمد صفوت، ومنى عبدالغني، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين. 

وسبق أن تم تقديم جزئين من مسلسل أفراح إبليس، ويذكر أن الجزء الأول من المسلسل عرض عام 2009، وقام ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم جمال سليمان، عبلة كامل، أحمد سعيد عبد الغني، ريهام عبدالغفور، أحمد صفوت، آيتن عامر وسماح السعيد، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج الراحل سامى محمد على. 

أما الجزء الثاني فكان من بطولة جمال سليمان، محمود عبد المغني، صابرين، إيناس عز الدين، منة فضالي، أحمد صفوت، كمال أبو رية، محمود الجندي، عفاف رشاد، تامر ضيائي، نادية رشاد، ضياء الميرغني، ماجد الشريف، هنادي هانى مهنى.

الجريدة الرسمية
ads