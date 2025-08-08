بيسان إسماعيل تحقق 190 مليون مشاهدة بأغنية "خطية" على اليوتيوب

حققت الفنانة الشابة بيسان إسماعيل، رقما قياسيا لم تحققه من قبل، وذلك بأحدث أغانيها "خطية "، التى طرحتها عبر قناتها على منصة "يوتيوب"، بالمشاركة مع فؤاد جنيد.

في هذا السياق، وصلت مشاهدة “خطية”، مايقرب من 190 مليون مشاهدة في أقل من شهرين.

وتقول كلمات الأغنية:"بهواك ومافيي، انساك ياضو عينيي، وبدونك، وحياة عيونك، حتى الضحكة صعبانة عليي، وسكابا يادموعي ع غيابو سكابا، وغيابا طفا شموعي وتعبني غيابا، ما حَ احكي خطية، انساي، جوا روحي عتم وفيك ضوّيت"

على الجانب الآخر، كانت بيسان إسماعيل، حققت رقما قياسيا جديدا بعد تحقيق 11 مليون مشاهدة بأحدث أغانيها "يا خلي" عبر قناتها على منصة "يوتيوب".

أغنية "يا خلي".. جديد بيسان إسماعيل

وكات بيسان، تصدرت تريند اليوتيوب، بعد أول يومين من طرح الأغنية، حيث وصلت لـ 3 ملايين و900 مشاهدة.

وشارك خطيبها محمود ماهر، بدوره، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يغني أحدث أغانيها، وكتب “ألف مبروك حبيبتي”، كما علّق على الأغنية بـ"ترند الموسم" .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.