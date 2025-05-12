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ثقافة وفنون

4 ملايين مشاهدة، بيسان تتصدر تريند اليوتيوب بـ "خطية"

خطية
خطية

نجحت الفنانة السورية بيسان إسماعيل، في تصدر تريند اليوتيوب، بأغنيتها الجديدة "خطية"، التي تشاركت في أدائها مع الموزّع الموسيقي فؤاد جنيد، وصورتها في لبنان تحت إدارة المخرج عبد الوهاب خطيب.  

 

وحققت بيسان، ما يقرب من 4 مليون مشاهدة، بعد طرح الأغنية بفترة قصيرة.

 

في هذا السياق، وصفت بيسان أغنيتها الجديدة بالمختلفة عن أعمالها السابقة، مشيدة بموهبة جنيد الفنية، وعلّقت: “حبينا نعمل دويو نكسّر فيه الدنيا”.

 

كما أعربت صاحبة أغنية "حربين" عن سعادتها بهذا العمل الجديد، الذي توقعت له نجاحًا منقطع النظير، وقالت: “رح أنزّل هذا الدويو. وإذا أحبه الجمهور سأعيد التجربة”.

 

في سياق آخر، كانت بيسان إسماعيل، تحدثت عن الصداقة التي تجمعها بـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، كاشفة عن حقيقة تعاونهما الفني.

 

وتحدثت بيسان عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بينهما، قائلة: “شام صديقتي، أحبها كثيرا، هي وأصالة من ألطف الأشخاص الذين تعرفت إليهم. تتميزان برقيهما”. 

 

 

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بيسان إسماعيل الفنانة السورية عبد الوهاب موسيقى الموسيقي الفنانة اليوتيوب

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