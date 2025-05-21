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ثقافة وفنون

22 مليون مشاهدة، بيسان تحقق رقما قياسيا بـ خطية

الفنانة السورية بيسان
الفنانة السورية بيسان إسماعيل

نجحت الفنانة السورية بيسان إسماعيل، في تحقيق رقم قياسي عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك بأغنيتها الجديدة "خطية"، التي تشاركت في أدائها مع الموزّع الموسيقي فؤاد جنيد، وصورتها في لبنان تحت إدارة المخرج عبد الوهاب خطيب.  

 

في هذا السياق، وصلت نسبة المشاهدة للأغنية مايقرب من 22 مليون مشاهدة في 11 يوما من طرحها عبر “اليوتيوب”

وصفت بيسان أغنيتها الجديدة بالمختلفة عن أعمالها السابقة، مشيدة بموهبة جنيد الفنية، وعلّقت: “حبينا نعمل دويو نكسّر فيه الدنيا”.

 

كما أعربت صاحبة أغنية "حربين" عن سعادتها بهذا العمل الجديد، الذي توقعت له نجاحًا منقطع النظير، وقالت: “رح أنزّل هذا الدويو. وإذا أحبه الجمهور سأعيد التجربة”.

 

في سياق آخر، كانت بيسان إسماعيل، تحدثت عن الصداقة التي تجمعها بـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، كاشفة عن حقيقة تعاونهما الفني.

 

وتحدثت بيسان عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بينهما، قائلة: “شام صديقتي، أحبها كثيرا، هي وأصالة من ألطف الأشخاص الذين تعرفت إليهم. تتميزان برقيهما”. 


 

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