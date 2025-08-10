خبير تكنولوجي يدعو لإنشاء مرصد وطني للمحتوى الرقمي لمكافحة الجرائم الإلكترونية

دعا الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي والتكنولوجيا، إلى إطلاق "مرصد وطني للمحتوى الرقمي"، يكون تابعًا لجهة مستقلة، ويضم خبراء في الإعلام والتكنولوجيا وعلم الاجتماع والقانون، ويعمل بشكل مستمر على تقييم وتحليل الاتجاهات الرقمية، وإصدار تقارير دورية عن المحتوى الأكثر تأثيرًا على الرأي العام، بهدف حماية النشء، والحفاظ على الهوية الثقافية، ودعم المحتوى الإيجابي والبنّاء.

منظومة وطنية شاملة

وأكد نصر الله على أهمية إنشاء منظومة وطنية شاملة لمراقبة المحتوى الرقمي، تتكامل فيها الجهود التشريعية والتنفيذية والتكنولوجية، لتضمن تطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتحريض على الفسق والعنف والكراهية.

وقال: "نحتاج إلى حلول استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد المحتوى الضار قبل انتشاره، بالتوازي مع برامج توعية وتثقيف رقمي تستهدف مستخدمي الإنترنت خاصة من فئة الشباب".

وأكد أن مصر، بخبراتها التقنية ومؤسساتها القوية، قادرة على خلق بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تتيح حرية التعبير ضمن أطر القانون وتحترم القيم الدينية والثقافية، مشددًا على أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة للبناء لا للهدم، وللتطوير لا للتضليل.

أشاد أيضا بالجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة المحتوى الإلكتروني الهابط والمسيء لقيم وثقافة المجتمع المصري، وعلى رأسها واقعة القبض مؤخرًا على عدد من مشاهير منصة "تيك توك"، والذين ثبت تورطهم في إنتاج ونشر مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة وتستهدف إفساد الذوق العام واستغلال الفتيات.

وقال: إن ما قامت به وزارة الداخلية يُمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بتحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة مفتوحة للفوضى الأخلاقية، أو منصة لترويج محتوى يسيء لقيمنا وتقاليدنا المجتمعية، مضيفا: هذه الخطوة تعكس يقظة الأجهزة الرقابية، وقدرتها على استخدام التكنولوجيا ذاتها في تتبع ورصد المخالفات التي تُرتكب عبر الإنترنت، وتقديم مرتكبيها للعدالة وفقًا للقانون.

وأكد نصر الله أن حماية المجتمع خاصة الشباب من الانحرافات السلوكية التي تُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد خيارًا، بل باتت واجبًا وطنيًا يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التربوية وأولياء الأمور، مشددا على أن الأمر لا يتعلق فقط بإجراء أمني، بل هو ملف يرتبط بالأمن القومي، ويؤثر على الثقافة العامة، والنمو الفكري، وأخلاقيات الأجيال القادمة.

تحقيق الشهرة والربح السريع

وأشار الى أن بعض صناع المحتوى على المنصات الرقمية يسعون إلى تحقيق الشهرة والربح السريع من خلال تقديم مواد مستفزة أو تتعمد كسر المحظورات المجتمعية، في ظل غياب الوعي أو ضعف الضوابط الأخلاقية، موضحا أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا مضاعفًا، خاصة إذا ما اقترنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُمكّن من تضليل الرأي العام عبر الفيديوهات المفبركة أو الحملات المنظمة لبث الشائعات".

