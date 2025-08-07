خبير تكنولوجيا يكشف السر وراء المحتوى الهابط على تيك توك

أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك البنية التحتية الرقمية الكاملة التي تمكّنها من تنظيم المحتوى الإلكتروني ومواجهة المنصات الرقمية التي لا تلتزم بمعايير المجتمع، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في نظام المكافآت المعتمد داخل بعض المنصات، وعلى رأسها "تيك توك".

نظام المكافآت في تيك توك

وأوضح، أن هذا النظام يُحفز المستخدمين على تقديم أي نوع من المحتوى – بغض النظر عن جودته أو ملاءمته – في سبيل الحصول على دعم مالي، وهو ما يؤدي إلى انتشار محتوى غير لائق يستهدف الربح السريع لا أكثر.

إنشاء وحدة خاصة خاصة بالاقتصاد الرقمي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس”، أن الدولة المصرية اتخذت بالفعل خطوات تنظيمية حاسمة، مثل إنشاء وحدة خاصة بالعاملين في الاقتصاد الرقمي داخل وزارة المالية، واشتراط الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنشاء منصات أو مواقع إلكترونية ذات طابع إعلامي.

تطبيق نظام الترخيص الإلكتروني

وأكد أن مصر قادرة بنسبة 100% على تطبيق نظام الترخيص الإلكتروني وتنظيم الفضاء الرقمي بالكامل، وصولًا إلى حجب المنصات المخالفة التي تتجاهل القوانين والمعايير المحلية.

وانتقد الحارثي موقف بعض المنصات، مثل "تيك توك"، التي تتحجج بحرية التعبير لتبرير عدم حذف المحتويات غير المناسبة، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له تحت ستار "الحرية" هو في حقيقته تشجيع لمحتوى لا يتماشى مع القيم المجتمعية.

واختتم الحارثي بالتأكيد على أن تنظيم الفضاء الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة، مشددًا على أهمية التوازن بين حرية التعبير وضبط معايير المحتوى، لحماية المجتمع، خاصة فئاته الأكثر تأثرًا مثل الأطفال والمراهقين.

