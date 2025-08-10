رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل إعداد تشريع بشأن تحصيل حق الدولة من أرباح التطبيقات الإلكترونية، وفي مقدمتها تيك توك.

إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية

وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": “حاليا يتم العمل على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية، موضحا أنه قانون ينظم كل ما يتعلق بالأرباح على المنصات الإلكترونية المختلفة، وإعداد التشريع يتم بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية”.

موعد صدور قانون التجارة الإلكترونية

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه قانون التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يرى النور مع البرلمان المقبل في الفصل التشريعي الثالث، والذي يبدأ أعماله يناير 2026.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ما يحدث من القبض على بعض صانعي المحتوى عبر تطبيق "تيك توك" تنفيذ لقانون مواجهة الجريمة الإلكترونية، والذي يحتوي على مواد تنص على مواجهة مثل هذه التصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

القبض على عدد من صانعي المحتوى عبر تطبيق تيك توك

وقال: ما يحدث من القبض على صانعي المحتوى في "تيك توك" هو مواجهة لما تم رصده من تجاوزات على التطبيق التي تتعارض مع مواد قانون الجرائم الإلكترونية، وبعضها فيديوهات منافية للآداب، ولا يليق أن تظهر أمام الرأي العام.

قانون الجريمة الإلكترونية يواجه تجاوزات تطبيق تيك توك

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن أغلب من يعرضون هذه الفيديوهات عبر التطبيقات المختلفة وأبرزها تيك توك، لا يعلمون بوجود قانون يعاقب المخالفين على السوشيال ميديا، أي لفظ خارج في الوقت الحالي في أي تطبيق، وأشهرهم تيك توك، والذي يشهد العديد من التجاوزات.

الموقف من حجب تطبيق تيك توك في مصر

وحول إمكانية حجب تطبيق تيك توك، أكد أن الأمر متاح قانونا، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، اتخذت إجراءات منذ شهور، وتم استدعاء العديد من المسئولين، وبينهم المدير الإقليمي لتطبيق تيك توك في وجود الحكومة، وتمت المطالبة بضرورة تحسين المحتوى، ومواجهة المحتويات الخارجة عن الإطار.

لجنة الاتصالات منحت تيك توك مهلة 3 أشهر لرصد مخالفات تيك توك

وقال: منحنا مهلة 3 شهور لتحسين المحتوى ومواجهة الفيديوهات التي تحتوي على ألفاظ أو تعبيرات خارجة، وكان ذلك في وجود رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهاز المسئول عن المتابعة كقطاع حكومي، لرصد هذه التطبيقات ومتابعة ما يتم.

لا مانع من إغلاق تيك توك

وتابع رئيس لجنة الاتصالات: نحن كدولة على المستوى التنفيذي والتشريعي نشجع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن في نفس الوقت نصدر تشريعات لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، لذلك حينما يكون هناك استثمار مربوط بقيم وأخلاق المجتمع ويؤثر على المزاج العام، وأي مخالفة لا مانع من حجب التطبيق، خصوصا وأن هناك بعض الدول اتخذت إجراءات بإغلاق بعض التطبيقات لمخالفتها القواعد والآداب العامة.

