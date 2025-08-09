الصحة والأوقاف يطلقان حملة صحية وتوعوية من داخل مساجد دمياط

انطلقت اليوم السبت بدمياط، فعاليات حملة صحية موسعة تستهدف تقديم الفحوصات الطبية المجانية وخدمات التوعية من داخل المساجد، وذلك في إطار مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، في مشهد يجمع بين الدور الديني والرسالة الصحية.

تصريحات قيادات الصحة والأوقاف

أكد الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المبادرة تمثل فرصة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في أماكن تجمعهم، مشيرًا إلى أن اختيار المساجد كبداية للحملة جاء لضمان وصول الرسالة الصحية إلى جميع الفئات، خاصة في القرى والمناطق الريفية.

ومن جانبه، أوضح فضيلة الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن التعاون مع قطاع الصحة يأتي في إطار دور الوزارة المجتمعي، لافتًا إلى أن المساجد ستظل منابر لنشر كل ما يحقق مصلحة الناس، سواء في أمور دينهم أو حياتهم اليومية.

حملة صحية تستهدف تقديم الفحوصات الطبية لرجال الأوقاف بدمياط

خدمات صحية متكاملة

تتضمن الفعاليات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة، وفحوصات الأورام المختلفة مثل سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، إضافة إلى الكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي.

كما يتم تنظيم لقاءات تثقيفية لتوعية المواطنين بأساليب الوقاية والحفاظ على الصحة.

خطة للوصول إلى كل القرى والمراكز

جرى عقد اجتماع موسع ضم وكيل وزارة الأوقاف ومديري الإدارات لوضع خطة لتفعيل المبادرة في جميع الإدارات الفرعية، بهدف تغطية قرى ومدن دمياط بشكل كامل على مدار فترة الحملة.

