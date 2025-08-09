السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية، في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع بمصنع ملابس في المنطقة الصناعية.  

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير الهند ويتفقدان مصانع للملابس الجاهزة (صور)

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)


وكانت المنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية، شهدت اليوم السبت، اندلاع حريق بأحد المخازن الواقعة بمصنع الملابس، مما أدي إلى إصابة البعض من العمال بحالات اختناق.  

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

إخطار باندلاع حريق 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق بأحد مصانع الملابس، في المنطقة الصناعية، مما أدي إلى إصابة بعض العمال بحالات اختناق.  

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

انتقال أجهزة الحماية المدنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.   

الدفع بسيارات الإسعاف 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.   

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

وقالت مصادر أن هناك عددا من العمال تعرضوا لحالات اختناق ويتم إسعافهم، كما أوضحت المصادر أن الحريق ناتج عن اشتعال النار في بعض المخلفات الموجودة بالمصنع.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية حريق بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية حريق الحماية المدنية

مواد متعلقة

اندلاع حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير الهند ويتفقدان مصانع للملابس الجاهزة (صور)

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

بازار مهرجان الإسماعيلية يعرض أنواعا مختلفة من المانجو (صور)

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

إخماد حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية (صور)

أول تعليق من رئيس جامعة المنصورة على منشور أستاذ الطب «اللي عايز الدح»

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads