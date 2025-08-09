إخماد حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية، في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع بمصنع ملابس في المنطقة الصناعية.



وكانت المنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية، شهدت اليوم السبت، اندلاع حريق بأحد المخازن الواقعة بمصنع الملابس، مما أدي إلى إصابة البعض من العمال بحالات اختناق.

جانب من الحادث، فيتو

إخطار باندلاع حريق

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق بأحد مصانع الملابس، في المنطقة الصناعية، مما أدي إلى إصابة بعض العمال بحالات اختناق.

انتقال أجهزة الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

الدفع بسيارات الإسعاف

كما دفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وقالت مصادر أن هناك عددا من العمال تعرضوا لحالات اختناق ويتم إسعافهم، كما أوضحت المصادر أن الحريق ناتج عن اشتعال النار في بعض المخلفات الموجودة بالمصنع.

