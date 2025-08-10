فتح باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم بالشرقية للعام 2026/2025

أعلن الدكتور السيد الجنيدى رئيس الادارة المركزية للأزهر بالشرقية، أن قطاع المعاهد الأزهرية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية قد أعلن عن الضوابط المنظمة لتحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم بمختلف أنواعها، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2025 /2026، وبموجب البروتوكول الموقع بين الجهتين.

يسمح بالتحويل من الثانى الابتدائى إلى الثالث الإعدادى

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن منطقة الشرقية الأزهرية: إنه يُسمح بالتحويل لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي فقط، على أن يتم التحويل بين الصفوف الدراسية المناظرة، مع مراعاة طبيعة المواد الشرعية والعربية في الأزهر الشريف، ولا يُسمح بالتحويل لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

اجتياز الاختبار فى القدر المقرر حفظه من القرآن

كما يشترط على الطلاب الراغبين في التحويل إلى المعاهد الأزهرية اجتياز اختبار في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم بنسبة لا تقل عن 70%، بالإضافة إلى مراعاة النسبة المقررة في اللغة الأجنبية. كما يُطبق شرط السن المسموح به والكثافة الصفية وفقًا للوائح المعاهد الأزهرية.

التحويل الى المدارس النموذجية

وأشار إلى أنه عند التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى المدارس الرسمية للغات أو المدارس الخاصة للغات، يُشترط النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع والنجاح في مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، وتقديم ما يُثبت قضاء الطالب سنة دراسية كاملة على الأقل بالصف الأول الابتدائي.

التحويل بيد اليوم وحتى 10 سبتمبر 2025

وأضاف المتحدث الرسمى عن منطقة الشرقية الأزهرية أن التحويل يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 أغسطس وحتى يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025م… ويجب إرفاق بيان إلكتروني بتدرج الطالب في المرحلة المقيد بها، موضحًا حالته (ناجح/ راسب)، وصادرًا من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، وممهورًا بخاتم الشعار الرسمي.ويُسمح للطلاب المتقدمين للصف الأول الإعدادي بالأزهر بالتقدم مباشرة لامتحانات التعليم العام من الخارج، بشرط عدم التقدم مسبقًا للامتحان، ويتم تسليم الملف إلى ولي الأمر في موعد أقصاه 10 سبتمبر 2025م.

