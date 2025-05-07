تعليم الشرقية تكرم أطفال ومعلمات وموجهات الـ "رياض" بالمديرية

شهد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية فعاليات حفل توجيه رياض الأطفال بالمديرية لتكريم أطفال ومعلمات وموجهات رياض الأطفال على مستوى الإدارات التعليمية بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية.

الحضور من القيادات التعليمية

وذلك بحضور عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية والدكتور أحمد عطية مدير عام التعليم العام بالمديرية وإيمان حجاج موجه عام رياض الاطفال بالمديرية وأحمد الشافعي مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي ورباب فوزي موجه أول رياض الاطفال بالمديرية وموجهات رياض الأطفال على مستوى الإدارات التعليمية وعددا من معلمات رياض الاطفال بالإدارات التعليمية

الوصول بالمنظومة التعليمية إلى تقديم تعليم جيد

وأكد وكيل أول وزارة التعليم بالشرقية في كلمته أن الدولة تولي اهتماما خاصًا بالتعليم العام والفني، بداية من مرحلة رياض الأطفال وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

الارتقاء بالعملية التعليمية

حفل التكريم تضمن عروض واستعراضات فنية مميزة لعدد من الإدارات التعليمية نالت اعجاب الجميع وفي ختام الحفل كرم رمضان غريب عددا من معلمات رياض الاطفال لجهودهن في الارتقاء بالعملية التعليمية داخل قاعات رياض الاطفال

تكريم موجهى رياض الاطفال بالمديرية

كما تم كريم موجهي رياض الأطفال على مستوى الإدارات التعليمية لجهودهن في متابعة قاعات رياض الاطفال والارتقاء بالعملية التعليمية بمنحهم شهادات شكر وتقدير وحثهن كل بذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية خلال الفترة القادمة متمنيا لهم التوفيق.

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