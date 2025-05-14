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تعليم الشرقية: رمضان يتابع فعاليات المراجعات النهائية في اللغة الإنجليزية

تعليم الشرقية، فيتو
تعليم الشرقية، فيتو

فاجأ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية خلال جولاته الميدانية اليوم  انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة ههيا التعليمية بعدما زار مجموعة المدارس للوقوف على انتظام الدراسة بها ثم تابع  فعاليات مبادرة ساعة خير وهى عبارة عن تجمعات الطلاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية لمادة اللغة الانجليزية بمقر نادي ههيا الرياضي.

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مدير عام إدارة ههيا التعليمية 

جاء ذلك فى  حضور يحيي أبو النور مدير عام إدارة ههيا التعليمية ومحمد الشحات موجه عام مادة اللغة الإنجليزية وأسرة توجيه اللغة الانجليزية وتنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وهى مبادرة  مجانية وتضم نخبة من الموجهين والمعلمين المتميزين وذوي الخبرات موقد ساهمت بشكل فعال في تحسين مستوى طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية 

تقديم مراجعات عامة لجميع المواد الدراسية 

وقال مدير المديرية لتعليم الشرقية إنه سر من تقدم مراجعات عامة لجميع المواد الدراسية الأساسية ويقوم الموجهين وأعضاء هيئة التدريس بشرح نقاط الضعف والقوة فى المنهج وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية وتدريب عملى  للطلاب من خلال طرح عدد من الأسئلة المتنوعة  لامتحانات آخر العام، لافتا إلى أن الهدف منها هو تخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب

موجهى العموم الاوائل للمواد بالمديرية 

كما وجه وكيل أول الوزارة الشكر ولمديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية  اللغة الانجليزية واللغة العربية ومادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم  بالمديرية والإدارات التعليمية وللسادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مبادرة ساعة خير المجانية  على مستوى جميع الادارات التعليمية.

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تقديم الشكر لتوجيه اللغة الانجليزية 

وفي ختام زيارته، وجه رمضان الشكر ولتوجيه عام اللغة الانجليزية بالمديرية وإدارة ههيا التعليمية كما حرص علي تكريم  اللجنة المنظمة لمبادرة ساعة خير المجانية من مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة ههيا التعليمية لجهودهم في تنظيم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة بالمركز.

 

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