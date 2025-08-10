الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان جامبر والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان جامبر

يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره كومو الإيطالي، اليوم الأحد، في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام تحضيراته لموسم 2025-2026.

وتقام مباراة برشلونة وكومو على ملعب "يوهان كرويف"، ببطولة خوان جامبر الودية التي ينظمها البارسا سنويًا تكريمًا لمؤسس النادي، السويسري خوان جامبر.

موعد مباراة برشلونة وكومو 


تنطلق مباراة برشلونة وكومو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد كومو


تذاع مباراة برشلونة أمام كومو عبر قناة برشلونة الرسمية على يوتيوب.


وكان نادي برشلونة خاض فترة تحضيرية في آسيا بدولتي كوريا الجنوبية واليابان، لعب خلالها ثلاث مباريات ودية أمام فيسيل كوبي، سيول، ودايجو.

وحقق برشلونة فوزًا أمام فيسيل كوبي بثلاثية لهدف، ثم تغلب على سيول بنتيجة 7-3، واختتم الجولة بفوز أمام دايجو بخماسية دون مقابل.

جدير بالذكر أن  المدرب الألماني هانز فليك نجح في عامه الأول في قيادة الفريق الكتالوني للتتويج بالدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة كأس خوان جامبر كومو كومو الإيطالي برشلونة وكومو مباراة برشلونة وكومو برشلونة ضد كومو مباراة برشلونة ضد كومو برشلونة أمام كومو مباراة برشلونة أمام كومو هانز فليك

مواد متعلقة

برشلونة يعلن رسميا رحيل لاعبه الشاب راؤول دا كوستا

أول تحرك من برشلونة بعد قرار يويفا يإيقاف فليك

يويفا يفرض عقوبات على برشلونة ولاعبيه وجهازه الفني لهذا السبب

برشلونة يعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

ورطها "زيزو" والجماهير هتفت باسمها، قصة هدى الإتربي مع تشجيع الزمالك وحضور المباريات

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

لماذا منح الله نبيه يحيى الحنان بعد مولده؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

القاهرة تعود لـ 40 والصعيد يضرب الرقم القياسي، درجة الحرارة اليوم الأحد بمحافظات مصر

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

لماذا منح الله نبيه يحيى الحنان بعد مولده؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads