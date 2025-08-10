موعد مباراة برشلونة وكومو في كأس خوان جامبر والقناة الناقلة

يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره كومو الإيطالي، اليوم الأحد، في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام تحضيراته لموسم 2025-2026.

وتقام مباراة برشلونة وكومو على ملعب "يوهان كرويف"، ببطولة خوان جامبر الودية التي ينظمها البارسا سنويًا تكريمًا لمؤسس النادي، السويسري خوان جامبر.

موعد مباراة برشلونة وكومو



تنطلق مباراة برشلونة وكومو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد كومو



تذاع مباراة برشلونة أمام كومو عبر قناة برشلونة الرسمية على يوتيوب.



وكان نادي برشلونة خاض فترة تحضيرية في آسيا بدولتي كوريا الجنوبية واليابان، لعب خلالها ثلاث مباريات ودية أمام فيسيل كوبي، سيول، ودايجو.

وحقق برشلونة فوزًا أمام فيسيل كوبي بثلاثية لهدف، ثم تغلب على سيول بنتيجة 7-3، واختتم الجولة بفوز أمام دايجو بخماسية دون مقابل.

جدير بالذكر أن المدرب الألماني هانز فليك نجح في عامه الأول في قيادة الفريق الكتالوني للتتويج بالدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

