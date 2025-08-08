يويفا يفرض عقوبات على برشلونة ولاعبيه وجهازه الفني لهذا السبب

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات على نادي برشلونة الإسباني وعدد من لاعبيه وأعضاء جهازه الفني، على خلفية مخالفات حدثت خلال مواجهة الفريق أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تم تغريم ثنائي هجوم برشلونة لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي مبلغ 5 آلاف يورو لكل منهما، بعد عدم امتثالهما لتعليمات مسئول مكافحة المنشطات، حيث تأخر وصولهما إلى مركز الفحص عقب نهاية المباراة، في مخالفة للوائح المعمول بها.

كما قرر "يويفا" معاقبة المدير الفني هانز فليك ومساعده ماركوس سورج بغرامة مالية قدرها 20 ألف يورو لكل منهما، بالإضافة إلى إيقافهما مباراة واحدة في البطولات الأوروبية، بسبب انتهاكهما للمبادئ العامة للسلوك والقواعد الأساسية للتصرف اللائق.

وعلى مستوى النادي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 5250 يورو على برشلونة بسبب إلقاء أشياء داخل أرض الملعب، بجانب 2500 يورو أخرى نتيجة إشعال جماهيره للألعاب النارية.

وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني غياب فليك وسورج عن دكة بدلاء برشلونة في أول مباراة أوروبية للفريق بالموسم الجديد.

