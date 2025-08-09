السبت 09 أغسطس 2025
برشلونة يعلن رسميا رحيل لاعبه الشاب راؤول دا كوستا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، اليوم السبت، رحيل لاعبه الشاب راؤول دا كوستا، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليلحق بعدد من المغادرين، مثل كليمينت لينجليت وأنسو فاتي وأليكس فالي وبابلو توري.

وجهة لاعب برشلونة بعد رحيله 

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الكتالوني، توصل البارسا لاتفاق مع راسينج فيرول الإسباني، حول انتقال راؤول دا كوستا، لاعب فريق الرديف.

وبحسب البيان، يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب، في حال اتخذ دا كوستا خطوة جديدة في مسيرته.

ووجه البلوجرانا الشكر للاعبه على احترافيته والتزامه، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في المستقبل، على الصعيدين الشخصي والمهني.

