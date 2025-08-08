برشلونة يعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل مواجهة كومو الإيطالي في بطولة كأس خوان جامبر.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا عبر موقعه الرسمي، يكشف حجم إصابة مهاجمه الدولي البولندي قبل مواجهة كومو وانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

قال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي:” المهاجم البولندي ولاعب الفريق الأول للبارسا روبرت ليفاندوفسكي يعاني من مشكلة عضلية في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى”.

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه:”لن يشارك المهاجم روبرت ليفاندوفسكي في مباراة الأحد المقبل ضد كومو بكأس جامبر، وستحدد مدة تعافيه وعودته إلى الفريق”.

ولم يذكر النادي الكتالوني مدة غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، وموقفه من المشاركة بالمباراة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز ضد ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة ضد كومو يوم الأحد المقبل، في بطولة كأس خوان جامبر على ملعب يوهان كرويف في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

