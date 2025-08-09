أول تحرك من برشلونة بعد قرار يويفا يإيقاف فليك

كشفت تقارير عن رد فعل برشلونة والتحرك الأول ضد سلسلة العقوبات الانضباطية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على المدرب هانز فليك ومساعده ماركوس سورج.

وقرر يويفا إيقاف المدرب الألماني ومساعده مباراة واحدة، ما سيحرمهم من التواجد على مقاعد البدلاء في أولى مباريات النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وذلك على خلفية أحداث وقعت في ملعب "سان سيرو" عقب الخسارة (4-3) أمام إنتر ميلان في إياب نصف النهائي.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، طلب نادي برشلونة توضيحات إضافية من الاتحاد الأوروبي حول أسباب العقوبة والأسس التي استندت إليها، من أجل دراسة إمكانية الاستئناف.





وأوضحت الصحيفة أن تقارير المباريات في "اليويفا" لا تنشر للعامة، ما يجعل من الصعب التأكد من مبررات الحكم سيمون مارشينياك لإضافة ملحق في تقريره التحكيمي بشأن سلوك فليك ومساعده.

ويرجح النادي الكتالوني أن العقوبة جاءت بسبب سلوك غير لائق خلال اللقاء، إذ حصل فليك على بطاقة صفراء وحيدة في الدقائق الأخيرة بعد انفعاله الشديد، قبل أن يوجه انتقادات للتحكيم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ملمحًا إلى وجود قرارات مثيرة للجدل لصالح الفريق الإيطالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.