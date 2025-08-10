مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

حريق بمحل عصائر الحسيني، كان بداية الشرارة التي قضت على شارع المؤسسة المتجه لمترو شبرا الخيمة، فالحريق لم يلتهم فقط فرش العمال الخاصة بالملابس والاكسسوارات وأدوات التجميل، بل ضاعت أحلام العمال من زواج وعمرة واستقرار، وإجراء العمليات الجراحية مع الدخان.

وولدت أحلام أخرى، مما جعل مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" تتحق، حيث بدأ عمال الخردة والسريحة في محاولة اقتناء بعض البضاعة والأدوات لبيعها مقابل ثمن قليل بعد السيطرة على حريق شبرا.

أما عمال الخردة فحرصوا على جمع جميع ما تبقلا من “صفيح وبلاستيك وأدوات” أكلت النار منها فأصبحت عبر نافعة لأصحابها، فيضطرون لبيعها لسماسرة الخردة لإعادة تدويرها.

"أحلام ذهبت مع الدخان" وأخرى ولدت

التقت “فيتو” بأحد أصحاب محلات الملابس، ويدعى عمر طه من إحدى قرى الصعيد، والذي قام بفرش بضاعته يوم الجمعة في وقت متأخر من الليل، والتي تخطى ثمنها ما يقرب من 40 ألف جنيه، وكان يجهز من مكسبها لزفافه في أكتوبر المقبل، مما جعل النيران تقضي على حلمه في الاستقرار.

وأكد أن كل الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، ولكن في تمام العاشرة والربع من مساء السبت تفاجئ الجميع بنشوب حريق هائل بمحل عصائر الحسيني، المجاور لكرشي الخديوي بشبرا الخيمة.

ويتابع عمر دقائق بل ثوانٍ، وبدأت الحريق تتشابك بجميع المحلات والفرش والسوبر ماركت المجاورة، ولم يستطع أحد الحفاظ على أي شىء، بل الجميع ترك ما يملك وفرَّ من شدة النيران.

بملامح سمراء ونظرات الحسرة على ما ذهب وقف شاب في أواخر الثلاثينات من عمره يستعوض ماله مرددا: "راضي بقضاء الله، وإن شاء الله ربنا هيكتب ليا عمرة زي ما كنت ناوي".

وقال دسوقي صاحب أحد محلات ملابس الأطفال إنه كان ينوي دفع المقابل المادي نهاية الأسبوع ليعتمر عمرة المولد النبوي الشريف، ولكن جاءت النيران لتقضي على حلمه.

وتابع: بضاعتي كنت أنوي منها دفع ثمن العمرة بعد أن أصدرت جواز السفر، ولم أستطع ان أفعل شيء، وكل ما يخصنى تأكله النيران أمام عيني.



“بشتغل علشان أساعد في عملية أخويا”

"خلصت امتحانات ونزلت القاهرة عشان اشتغل، وأساعد في عملية أخويا، بهذه الكلمات أكد رجب الشاب العشريني ابن محافظة الغربية، أنه يعمل على فرش للإكسسوارات ومستحضرات التجميل بشارع المؤسسة لكي يساعد في عملية شقيقه المريض، والذي يحتاج لطرف صناعي في قدمه بعد أن فقدها منذ عام في حادث.



“نصف مليون جنيه ضاعوا في الهواء وبيتي اتخرب”

وأكد بلال صاحب فرشين بالمنطقة أنه صباح يوم الحريق قام بوضع بضاعة في المحلين تساوي نحو نصف مليون جنيه، وذهبت البضاعة مع الحريق أمام عينيه.

وأكد لـ"فيتو" أنه متواجد منذ سنوات بالشارع، وفقد كل ما لديه في الحريق بعد أن التهمت النيران كل ما لديه.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عصائر بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وامتدت لعدد من المحال المجاورة.



وجاءت أسماء الضحايا: سامي محمد سامي، 12 سنة من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، أسامة ماضي عطية، 50 سنة من فيصل.

