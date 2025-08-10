الأحد 10 أغسطس 2025
تساقط سيراميك سور مترو الأنفاق بمحطة شبرا الخيمة بسبب حريق المحال والباكيات (فيديو)

تسبب حريق شهدته منطقة المؤسسة بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، في عدد من باكيات الباعة وامتد إلى إحدى محلات الكشري بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في تساقط  سيراميك سور مترو الأنفاق في محطة شبرا الخيمة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم السيطرة على النيران من قبل قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجار أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عصائر بمنطقة محطة مترو شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وامتدت لعدد من المحال المجاورة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بـالقليوبية وجرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف، وجار أعمال السيطرة على الحريق، وبعدها تتم أعمال التبريد لمنع نشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

