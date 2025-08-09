السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع سائق بطلق ناري فى مشاجرة مع آخرين بالقليوبية

مصرع سائقي في مشاجرة
مصرع سائقي في مشاجرة بالقليوبية،فيتو

لقى سائق مصرعه بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين بقرية كفر الشهاوى خاطر، التابعة لمدينة كفر شكر القليوبية، بسبب خلافات جلب المخدرات داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

محافظة القليوبية تتجه لرقمنة خدماتها الحكومية عبر تطبيق إلكتروني


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا  من الأهالى يفيد مصرع سائق بطلق ناري بسبب خلافات مع بعض الأشخاص، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة مصرع على. ح. ط 40 سنة سائق فى مشاجرة مع بعض الأشخاص، للخلاف على جلب المخدرات داخل عزبة أمين التابعة للقرية، أطلقوا عليه أعيرة نارية وسقط على الأرض جثة هامدة، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مستشفي كفر شكر مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

12 التزاما على معالج البيانات الشخصية طبقا للقانون، تعرف عليها

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

أخبار مصر: وفاة مفاجئة لطبيبة شابة داخل قصر العيني، جريمتان تهزان القليوبية، موعد لقاء بوتين وترامب، عودة الموجة الحارة

المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ندوة لمجمع إعلام القليوبية

الأكثر قراءة

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

زيزو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

كرة اليد، مصر تفوز على اليابان في مونديال الناشئين

بلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق العام

مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads