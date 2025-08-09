مصرع سائق بطلق ناري فى مشاجرة مع آخرين بالقليوبية

لقى سائق مصرعه بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين بقرية كفر الشهاوى خاطر، التابعة لمدينة كفر شكر القليوبية، بسبب خلافات جلب المخدرات داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من الأهالى يفيد مصرع سائق بطلق ناري بسبب خلافات مع بعض الأشخاص، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة مصرع على. ح. ط 40 سنة سائق فى مشاجرة مع بعض الأشخاص، للخلاف على جلب المخدرات داخل عزبة أمين التابعة للقرية، أطلقوا عليه أعيرة نارية وسقط على الأرض جثة هامدة، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

