إصابة 3 أشخاص في حريق مفاجئ بعدد من المحلات والباكيات بشبرا الخيمة

حريق هائل بعدد من المحال شبرا الخيمة، فيتو

أصيب 3 أشخاص في حريق مفاجئ اندلع داخل محل "كشري"، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق وآخر باختناق  بمنطقة شرق السكة الحديدية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اندلاع حريق هائل بمحال وباكيات شرق السكك الحديدية بشبرا الخيمة (صور)

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في السيدة زينب

إصابة 3 أشخاص في حريق مفاجئ بمحل كشري في شبرا الخيمة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق مفاجئ اندلع داخل عدد من المحال والباكيات بمنطقة شرق السكة الحديدية  شبرا الخيمة القليوبية، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت التجارية المجاورة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

