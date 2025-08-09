السبت 09 أغسطس 2025
ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة لـ 14 عاملا

ارتفع عدد مصابي حريق مصنع بلاستيك أسفل عقار بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة القليوبية إلي  14 عاملا بحروق وحالات اختناق، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر التخصصى، لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

محافظة القليوبية تتجه لرقمنة خدماتها الحكومية عبر تطبيق إلكتروني

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك أسفل عقار بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة ووجود عددا من المصابين انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات انفجار أسطوانة بوتاجاز خاصة انصهار خامات تصنيع البلاستيك داخل المصنع وأسفر عن إصابة 4 عمال بحروق تتعدى نسبتها إلى 70٪ هم: سامي محمد سامي، 12 سنة، من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، وأسامة ماضي عطية، 50 سنة، من فيصل، وأحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم.


كما تبين إصابة 10 عمال بحالات اختناق من جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرافهم من أمام المصنع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

