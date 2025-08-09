ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة لـ 14 عاملا

ارتفع عدد مصابي حريق مصنع بلاستيك أسفل عقار بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة القليوبية إلي 14 عاملا بحروق وحالات اختناق، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر التخصصى، لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع بلاستيك شبرا الخيمة الي 14 عاملا بحروق وحالات اختناق



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك أسفل عقار بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة ووجود عددا من المصابين انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات انفجار أسطوانة بوتاجاز خاصة انصهار خامات تصنيع البلاستيك داخل المصنع وأسفر عن إصابة 4 عمال بحروق تتعدى نسبتها إلى 70٪ هم: سامي محمد سامي، 12 سنة، من المنوفية، محمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية، وأسامة ماضي عطية، 50 سنة، من فيصل، وأحمد حسن أحمد بغدادي، 13 سنة، من المنوفية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى لاتخاذ اللازم.



كما تبين إصابة 10 عمال بحالات اختناق من جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وانصرافهم من أمام المصنع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.