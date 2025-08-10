موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2025، إعلان موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات، لكي يتمكنوا من الالتحاق بإحدى الكليات بالجامعات الحكومية لاستكمال دراستهم.

ويسعى عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية للحصول على فرص للدراسة بالجامعات الحكومية كزملائهم من طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والعمل على توفير كافة سبل الدعم له.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي

ويبحث الطلاب، عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي، ووفقا للمتبع كل عام، فإن تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي، يبدأ مع تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات تجاري وزراعي وسياحة وفنادق.

ووفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي، عقب انتهاء تنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة، بنهاية المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025.

وكشفت المصادر، أنه من المنتظر أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

كليات متاحة لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات صناعي

هناك مجموعة من الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 3 سنوات صناعي، وفقا لدليل قبول طلاب الدبلومات الفنية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات وجاءت كالتالي:

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية بالشعب الآتية (نسيج – زخرفي – ملابس جاهزة – ترميم الآثار- التصوير وطباعة الأوفست "من خريجي المعاهد الفنية الصناعية").

كليات الفنون الجميلة (فنون) تخصص ترميم آثار فقط

كليات الفنون الجميلة (عمارة)

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كليات التربية النوعية

كليات التربية بحلوان والسويس والمنيا

كليات الاقتصاد المنزلي تخصص (ملابس جاهزة) فقط

كلية الزراعة بمشتهر شعبة بيولوجي

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بحلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

كليات الآثار

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جامعة بني سويف التكنولوجية الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة

المعاهد الهندسية العالية الخاصة.

