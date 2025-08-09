التعليم العالي: 250 ألف طالب يسجلون رغباتهم في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، بلغ حتى الآن ٢٥٠ ألف طالب وطالبة.

ويُتاح لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط ، وذلك حتى الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري، موعد انتهاء المرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي على مدار ٢٤ ساعة، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن هذه المعامل من خلال هذا الرابط

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والتي توضح كيفية تنفيذ خطوات التنسيق وتسجيل الرغبات بدقة، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا .

. تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

تسهل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور من خلال إلغاء الحاجة للانتقال بين المحافظات، وتجنب مشقة الزحام والطوابير، حيث يتم التسجيل بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية في هذه المرحلة.

تمكن الطالب من تسجيل رغباته بنفسه، مع إمكانية مراجعتها وطباعتها، مما يقلل من احتمالات الخطأ في إدخال البيانات.

تتيح للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التنسيق المحددة لكل مرحلة وحتى غلق الموقع.

توفر واجهة إلكترونية مبسطة تمكن الطالب من تحديد وترتيب رغباته بسهولة، مع إرشادات واضحة تقلل من فرص حدوث الأخطاء.

تتيح للطالب الاطلاع على نتيجة التنسيق فور إعلانها مباشرة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

