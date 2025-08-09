تنسيق الدبلومات الفنية، مؤشرات القبول لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية، بدأ عدد من الطلاب في البحث عن تنسيق الصنايع 2025، ومؤشرات القبول لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات، والمقرر أن تنطلق نهاية الشهر الجاري.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي فإنه من المتوقع أن تأتي مؤشرات تنسيق 2025 للدبلومات الفنية متقاربة مع تنسيق القبول العام السابق 2024، ويُشترط للالتحاق بالكليات من طلاب الدبلومات الفنية ما يلي:

70 % كحد أدنى لطلاب نظام 3 سنوات.

75 % فأكثر لطلاب نظام 5 سنوات والمعاهد الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية صناعي 2024 نظام 3 سنوات

وجاء الحد الأدنى للقبول في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2024 نظام 3 سنوات، وفقا لتنسيق 2024 كالتالي:

كلية التربية:98.67%.

معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا: 96.86%.

معهد فني صحي: 97.50%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 95.50%.

اقتصاد منزلي: 94.36%.

تكنولوجيا الصناعة والطاقة: 86.14%.

كلية آثار: 74.93%.

الكليات المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات

كلية الهندسة

كلية التربية شعبة تعليم صناعي

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

كلية الآثار ترميم آثار

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المجمع التكنولوجي المتكامل بالفيوم

اقتصاد منزلي حلوان

اقتصاد منزلي العريش

معاهد تقبل طلاب دبلوم صنايع 3 سنوات

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة بالمنسوبة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

معهد عالي فني صحي طنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم

معهد 6 أكتوبر للهندسة والتكنولوجيا

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا سموحة بمصروفات

المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول القاهرة الجديد

الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

معهد عالي هندسة بأسيوط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد فني صحي المنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا غرب القرب بالإسكندرية

فني صحي بنها

فني صحي الوادي الجديد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

الإشرافات العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديد

قواعد اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات

هناك مجموعة من القواعد والاعتبارات التي يجب مراعاتها في اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات وهي كالآتي:

اعتبارًا من دفعة عام ٢٠٢٥ من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.



بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام ٢٠٢٤ يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.



عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعة ٢٠٢٤ والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها (التجارة - الزراعة - الحقوق - الهندسة) بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنويًا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.



قواعد اختبارات المعاهد السنتين بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا "شعبة معامل بيولوجية") بكليات (الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية في النظام الفصلي وحسب المقاصة في نظام الساعات المعتمدة) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

قواعد اختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات

وبالنسبة لاختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات هناك مجموعة من القواعد جاءت كالتالي:

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).



قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (الزراعية، الصناعية) نظام الثلاث سنوات بكليات (الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

