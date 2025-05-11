جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2025.. تجهيز المقرات المخصصة بالوسائل التكنولوجية والدعم الفني.. وتشكيل لجنة عليا للترتيب والاستعداد

رحبت جامعة القاهرة بقرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مباشرة مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله لهذا العام من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وذلك بعد سنوات من انتقاله المؤقت إلى جامعة عين شمس خلال فترة جائحة كورونا.

جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2025

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بدأت على الفور في اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال أعمال مكتب التنسيق، مشددًا على أن عودة المكتب إلى مقره التاريخي داخل المدينة الجامعية تمثل عودة إلى مكانه الطبيعي، وتجسّد الدور الريادي لجامعة القاهرة في دعم منظومة التعليم العالي وخدمة المجتمع.

وقال رئيس جامعة القاهرة: مع صدور قرار وزير التعليم العالي، وجهنا بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لرفع كفاءة المقرات المخصصة، وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية والدعم الفني اللازم، مع تشكيل لجنة عليا للترتيب والاستعداد لخدمة طلاب الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والمعادلات، وتقديم الإرشاد والدعم اللازم لأولياء الأمور، بما يضمن تجربة تنسيق ميسرة ومنظمة للجميع.

وأضاف د. محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تضع كافة إمكاناتها المادية واللوجستية والبشرية لضمان تقديم خدمات مكتب التنسيق على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، بما يليق بتاريخ الجامعة العريق ودورها الوطني الممتد في خدمة التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التنسيق كان قد باشر أعماله من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة على مدار عقود، قبل أن يتم نقله إلى جامعة عين شمس مؤقتًا عام 2020، تزامنًا مع تخصيص المدينة الجامعية حينها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات من جامعة القاهرة (المدينة الجامعية - بين السرايات).

مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لجميع الشهادات يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة

ويأتي هذا القرار في ضوء الزيادة المضطردة لأعداد طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات المعادلة، والرغبة في ضم أعمال مكتب التنسيق لكافة الشهادات في مقر واحد، وقرب المدينة الجامعية من مركز دعم التنسيق الإلكتروني بكلية الهندسة - جامعة القاهرة، إضافة إلى إتاحة عدد أكبر من المباني بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات لخريجي كافة الشهادات.

يُذكر أنه في عام ٢٠٢٠، تم نقل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من المدينة الجامعية بجامعة القاهرة مؤقتًا إلى مبنى رعاية الشباب بجامعة عين شمس؛ بسبب تخصيص المدينة الجامعية بجامعة القاهرة كمقر للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج خلال جائحة كورونا.

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