أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت 2/2 في بداية مشواره بالدوري.. أول تعليق من عبد الناصر محمد بعد اعتراض شيكو بانزا على استبداله.. النني يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الزمالك يلتقي الفائز من مواجهة ديكيداها والزمالة بدور الـ32
أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك للفائز من مواجهة فريقي ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.
تفاصيل قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية 2025-2026
قرعة الكونفدرالية، أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025–2026 عن خوض الزمالك مباراة مع الفائز من ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني في الدور التمهيدي الثاني بعد إعفاءه من الدور الأول.
قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ظهر اليوم السبت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام.
قرعة دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يواجه الجيش الرواندي بالدوري التمهيدي
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ظهر اليوم السبت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام.
تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز
قرعة دوري أبطال إفريقيا، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، اليوم السبت، ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز.
أول تعليق من عبد الناصر محمد بعد اعتراض شيكو بانزا على استبداله
قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.
مباراة المقاولون العرب وزد تشهد أول ركلة جزاء في الدوري 2025ـ2026
شهدت مباراة نادي المقاولون العرب ونظيره زد احتساب أول ركلة جزاء في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025ـ 2025، حيث احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح فريق زد بعد لمسة يد من لاعب المقاولون.
محمد صلاح معلقا على استشهاد لاعب منتخب فلسطين السابق: هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات؟
شهدت الأيام الماضية، جريمة جديدة لقوات الاحتلال، بعد إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق، بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.
باختيار الجمهور، محمد النني يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
توج الدولي المصري محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي للمحترفين باختيار الجمهور.
الزمالك يكشف حقيقة إقالة المستشار القانوني للنادي
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانا رسميا يوضح من خلاله حقيقة رحيل كمال شعيب المستشار القانوني للنادي عن منصبه، في ظل التعاقد مع محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم.
الأهلي يتعثر أمام مودرن سبورت 2/2 في مُسهتل مشواره بالدوري الممتاز
تعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
