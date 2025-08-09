أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتعادل مع مودرن سبورت 2/2 في بداية مشواره بالدوري.. أول تعليق من عبد الناصر محمد بعد اعتراض شيكو بانزا على استبداله.. النني يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك للفائز من مواجهة فريقي ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.



قرعة الكونفدرالية، أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025–2026 عن خوض الزمالك مباراة مع الفائز من ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني في الدور التمهيدي الثاني بعد إعفاءه من الدور الأول.



أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ظهر اليوم السبت قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام.



قرعة دوري أبطال إفريقيا، أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، اليوم السبت، ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز.

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.



شهدت مباراة نادي المقاولون العرب ونظيره زد احتساب أول ركلة جزاء في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025ـ 2025، حيث احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح فريق زد بعد لمسة يد من لاعب المقاولون.



شهدت الأيام الماضية، جريمة جديدة لقوات الاحتلال، بعد إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق، بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.



توج الدولي المصري محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي للمحترفين باختيار الجمهور.

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانا رسميا يوضح من خلاله حقيقة رحيل كمال شعيب المستشار القانوني للنادي عن منصبه، في ظل التعاقد مع محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم.



تعادل النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

