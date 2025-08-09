تفاصيل قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية 2025-2026

قرعة الكونفدرالية، أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025–2026 عن خوض الزمالك مباراة مع الفائز من ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني في الدور التمهيدي الثاني بعد إعفاءه من الدور الأول.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول عن صدام عربي بين الملعب التونسي وسنيم الموريتاني، بجانب صدام عربي آخر بين ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني، بخلاف مواجهة الأهلي مدني السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة النادي المصري الفائز من مواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبي ضد الفريق الثاني المتأهل من ليبيا للدور التمهيدي.

ويجرى الدور التمهيدي الأول بنظام جولتي الذهاب والإياب حيث تقام جولة الذهاب أيام 19 و20 و21 سبتمبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر.

وتقام منافسات الدور التمهيدي الثاني بنظام الذهاب والإياب أيضًا حيث تقام جولة الذهاب أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، بينما تقام جولة الإياب أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته.

مواجهات الدور التمهيدي الأول للكونفدرالية

1. أشانتي كوتوكو الغاني – كوارا يونايتد النيجيري.

2. جينراسيون فوت السنغالي – أمادو ديالو الإيفواري.

3. بانتال إف سي السيراليوني – هافيا الغيني.

4. usfa البوركيني – جبوهيلي التوجولي.

5. آبا وارويرز النيجيري – دجوليبا المالي.

6. إيه إس إن النيجر – أولمبيك آسفي المغربي.

7. الملعب التونسي -سنيم الموريتاني.

8. آيجل رويال الكاميروني – سان بيدرو الإيفواري.

9. بورت جيبوتي – كي إم كي إم من زنزبار

10. المريخ بينتو من جنوب السودان – عزام التنزاني

11. فلامبو من بوروندي – ثالث الدوري الليبي.

12. رايون سبور الرواندي – سينيجيدا التنزاني.

13. فوريستر من أفريقيا الوسطى – 15 أوجوستو من غينيا الاستوائية

14. إف سي 105 الجابوني – زيسكو يونايتد الزامبي.

15. واندرز الكيني – جوانينج البوتسواني.

16. رابع الدوري الكونغولي – جيبال من جزر القمر.

17. بلاك مان وارويرز الليبيري – كوتون سبور البنيني.

18. ديكيداها الصومالي – الزمالة السوداني.

19. ولايتا ديتشا الإثيوبي – رابع الدوري الليبي.

20. NEC الأوغندي – نيروبي يونايتد الكيني.

21. الأهلي مدني السوداني – النجم الساحلي التونسي.

22. كابو سكورب الأنجولي – كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

23. ثالث الدوري الكونغولي – بالمبلي موزيس من موريشيوس.

24. يانج أفريكانز الناميبي – رويال ليوباردز من إي سواتيني.

25. موبوتو الموزمبيقي – فانالمانجا من مدغشقر.

26. بريميرو دو أوجوستو الأنجولي – أوتوهو الكونغولي

مواجهات الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية

1. كوتوكو أو كوارا يونايتد – الوداد المغربي.

2. جينراسيون فوت السنغالي أو أمادو ديالو الإيفواري – اتحاد العاصمة الجزائري.

3. بانتال إف سي السيراليوني أو هافيا الغيني – شباب بلوزداد الجزائري.

4.. usfa البوركيني أو جبوهيلي التوجولي –آبا وارويرز النيجيري أو دجوليبا المالي.

5. إيه إس إن النيجر أوأولمبيك أسفي المغربي – الملعب التونسي أو سنيم الموريتاني.

6. آيجل رويال الكاميروني أو سان بيدرو الإيفواري – بلاك مان واريورز أو كوتون البنيني.

7. ديكيدياها الصومالي أو الزمالة السوداني – الزمالك المصري.

8. ولايتا ديتشا أو رابع الدوري الليبي – المصري.

9. NEC الأوغندي أو نيروبي يونايتد الكيني – الأهلي مدني السوداني أو النجم الساحلي التونسي.

10. بورت من جيبوتي أو كي إم كي إم من زنزبار – المريخ بينتو من جنوب السودان أو عزام التنزاني.

11. فلامبو من بوروندي أو ثالث الدوري الليبي – رابون سبور الرواندي أو سينجيدا التنزاني.

12.فرويستر من أفريقيا الوسطى أو 15 أغسطس من غينيا الاستوائية – ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

13. إف سي 105 الجابوني أو زيسكو الزمبي – واندرز الكيني أو جوانينج البوتسواني.

14. رابع الدوري الكونغولي أو جيبال من جزر القمر – كابو سكورب الأنجولي أو كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

15. ثالث الدوري الكونغولي وبالمبوزيس من موريشيوس – يانج أفريكانز الناميبي أو رويال ليوباردز من إي سواتيني.

16. فيرفيارو الموزمبيقي أو فانالمانجا من مدغشقر – بريميرو دو أوجوستو الأنجولي أو أوتوهو الكونغولي.

