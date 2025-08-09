السبت 09 أغسطس 2025
أول تعليق من عبد الناصر محمد بعد اعتراض شيكو بانزا على استبداله

شيكو بانزا
شيكو بانزا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.

شيكو بانزا 

وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.

أخبار الزمالك 

وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

صلاح سليمان عن قرعة الكونفدرالية: الزمالك كبير وهدفه اللقب

أرقام بعد فوز الزمالك على سيراميكا.. تفوق تاريخي للأبيض بـ 27 هدفًا.. انطلاقة مثالية كما في آخر موسمين بطوليين.. ناصر ماهر يسجل هدفه السابع

شيكو بانزا يعترض على استبداله 

وكان شيكو بانزا اعترض على استبداله في الدقيقة 66 خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، سجلهم ناصر ماهر ومحمد شحاتة.  

الزمالك نادي الزمالك شيكو بانزا اخبار الزمالك عبد الناصر محمد

