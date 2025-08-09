باختيار الجمهور، محمد النني يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

توج الدولي المصري محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي للمحترفين باختيار الجمهور.

وأعلنت رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين عبر حسابها الرسمي فوز النني بالجائزة، بعد منافسة قوية مع فابيو ليما، صانع ألعاب الوصل، بالإضافة إلى لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة.

وجاء تتويج النني بالجائزة بعد تقديمه موسما مميزا مع الجزيرة، حيث شارك في 24 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.

النني يعلق علي موسمه الأول مع الجزيرة

أعرب محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، عن سعادته بخوض موسمه الأول مع الفريق، مؤكدا تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

وقال النني، في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد بالتتويج مع الجزيرة ببطولة كأس الإمارات خلال موسمه الأول، لكنه في الوقت نفسه يشعر بالحزن لاحتلال الفريق مركزا غير مرض في جدول الدوري، مشددًا على أن الفريق سيتعلم من أخطاء الموسم الماضي لتحقيق الأفضل في الموسم الجديد.

وأضاف لاعب أرسنال السابق أن الدوري الإماراتي يتمتع بمستوى تنافسي كبير، ولا يقل أهمية عن دوريات أخرى، موضحا أن وجود لاعبين على مستوى عالٍ وفرق قوية يجعل كل مباراة غير مضمونة النتيجة، وهو ما يعزز من قوة المنافسة.

واختتم النني تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز بلقب الدوري الإماراتي مع الجزيرة يعد حلمًا شخصيًا له، كما أنه هدف يسعى لتحقيقه من أجل جماهير النادي وزملائه اللاعبين.

