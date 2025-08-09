السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

محمد صلاح معلقا على استشهاد لاعب منتخب فلسطين السابق: هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات؟

محمد صلاح
محمد صلاح

شهدت الأيام الماضية، جريمة جديدة لقوات الاحتلال، بعد إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق، بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.

وحرص النجم المصري محمد صلاح علي التعليق علي تلك الواقعة المأساوية، حيث نشر لاعب ليفربول تغريدة عبر حسابه الرسمي علي إكس عن استشهاد لاعب منتخب فلسطين وعلق علي بسؤال وكتب، "هل يمكنك أن تخبرنا كيف توفي وأين ولماذا؟.

أرقام سليمان عبيد مع منتخب فلسطين

وخاض سليمان العبيد مع منتخب فلسطين 24 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين، كان من بينهما هدفه في شباك اليمن من كرة مقصية في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

بدأ العبيد المولود عام 1984 في غزة، مسيرته مع ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وعاد مجددا إلى خدمات الشاطئ لمدة موسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتفاع عدد شهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

