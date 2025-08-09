الزمالك يكشف حقيقة إقالة المستشار القانوني للنادي

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بيانا رسميا يوضح من خلاله حقيقة رحيل كمال شعيب المستشار القانوني للنادي عن منصبه، في ظل التعاقد مع محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم.

شعيب مستشار الزمالك القانوني ومتولي لشؤون فريق الكرة

وجاء بيان الزمالك كالتالي: يود نادي الزمالك أن يُوضح لجماهيره والرأي العام أن الدكتور كمال شُعيب هو المستشار القانوني لنادي الزمالك ولمجلس إدارة النادي وأنه مازال يشغل هذا المنصب الذي بدأه مع النادي منذ فترة طويلة، وسط عطاء كبير وخدمة للكيان.

وفي ذات السياق، يوضح نادي الزمالك أن تعيين محمد متولي جاء ضمن الهيكلة الجديدة والتي تم استحداثها في قطاع كرة القدم منذ تولي الإدارة الرياضية مهام الأمور بقيادة جون إدوارد، ليكن دور الأستاذ محمد متولي وجهوده مُنصبة على شؤون فريق الكرة ليواكب النسق العالمي.

وتابع البيان: يَجري التنسيق الكامل والمستمر بين كل الأطراف وذلك قصد خدمة نادي الزمالك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.. وتعتز إدارة نادي الزمالك بوجود الدكتور كمال شعيب كأحد أفراد عائلة الزمالك وكأحد رموز القانون في مصر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، أعلن تعيين محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بالنادي.

تعيين محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك

جدير بالذكر أن محمد متولي محامٍ رياضي دولي ومحاضر في القانون الرياضي، حاصل على ماجستير في القانون من كلية ماور للقانون بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على دبلوم في إدارة الرياضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمعهد الدولي للدراسات الرياضية(FIFA/CIES)، ودبلوم في القانون الرياضي من جامعة المنصورة، ويحمل عضوية الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم (AIAF).

ومثّل متولي العديد من الأندية واللاعبين والوكلاء أمام مختلف الغرف القانونية الرياضية.

وفي نفس الوقت استحدث جون إدوارد المدير الرياضي إدارة جديدة لصياغة ومراجعة العقود، تتكون من حمزة عبد الوهاب مديرًا للإدارة، وحازم سمير نائبًا.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل المؤسسي وهيكلة قطاع كرة القدم التي ينتهجها المدير الرياضي لنادي الزمالك خلال المرحلة الحالية، والتي تعتمد على الاستعانة بكوادر قادرة على صناعة الفارق، والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للفريق الأبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.