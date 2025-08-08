الجمعة 08 أغسطس 2025
رياضة

الدوري الممتاز، الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة الاتحاد السكندري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري الممتاز، أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في ديربي البحر المتوسط، مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة 2025-2024.

تشكيل المصري في مباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمي: محمود حمدي 

خط الدفاع: كريم العراقي  ، باهر المحمدي  ، محمد هاشم، عمرو سعداوي 

خط الوسط: محمد مخلوف  أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس علي دكة البدلاء: عصام ثروت، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، بونور موغيشا،  ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو.

موعد مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري 

وتنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد في الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة  في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد 

وتذاع مباراة المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد على قناة on sport 2.

ويدخل المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني مباراة الليلة أمام زعيم الثغر وعينه على تحقيق النقاط الثلاث في بداية مشواره بالدوري.

كما يسعى أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لحصد نقاط المباراة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلن عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري والاتحاد السكندري.

حكام مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري 

حكم الساحة: أمين عمر

المساعد الأول: سمير جمال

المساعد الثاني: أحمد زيدان

الحكم الرابع: جلال أحمد

حكم الفيديو (VAR): وائل فرحان

مساعد حكم الفيديو: محمد ناصر

