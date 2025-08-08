المصري يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف دغموم في الشوط الأول

تقدم فريق المصري البورسعيدي على الاتحاد السكندري بهدف عبد الرحيم دغموم في الشوط الأول في المباراة المقامة الآن على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة 2025-2026.

وأحرز دغموم أول أهداف الدوري الممتاز للموسم الجديد في 2025ـ2026، في شباك الاتحاد السكندري بالدقيقة 16، في المباراة المقامة.

تشكيل المصري في مباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمي: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس علي دكة البدلاء: عصام ثروت، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، بونور موغيشا، ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو.

تشكيل الاتحاد السكندري امام المصري



وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم - عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - نور علاء الدين

خط الهجوم: عمرو جمعة - ايبوكا - محمود عجيب

البدلاء

صبحي سليمان - ناصر ناصر - محمد سامي - فافيور اكيم - فادي فريد - أبو بكر ليادي - هشام عادل - فان ديرك - عمرو صالح

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد

وتذاع مباراة المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد على قناة on sport 2.

حكام مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلن عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري والاتحاد السكندري

حكم الساحة: أمين عمر

المساعد الأول: سمير جمال

المساعد الثاني: أحمد زيدان

الحكم الرابع: جلال أحمد

حكم الفيديو (VAR): وائل فرحان

مساعد حكم الفيديو: محمد ناصر

