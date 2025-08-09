كرة اليد، تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي لمونديال الناشئين

كرة اليد، اكتملت منتخبات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر والدنمارك واليابان والتشيك.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهتين في الدور الرئيسي أمام منتخبي التشيك والدنمارك.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية:

حراس المرمى:

یوسف عبدالهادي

عمر فتحي

عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:

عمر مصطفى بركة

حازم الصباغ

ظهير أيسر:

أحمد حلمي مصبح

عادل أحمد سعد

يحيى الكردي

صانع الألعاب:

يوسف عبدالغني

حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن:

محمد عدلان

يوسف عمرو «2008»

سيف الدين جلال

كريم حمدي السيد

جناح أيمن:

زیاد أحمد عواد

عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:

محمد أحمد إسماعيل

حسين محمد

على مدبولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 بإستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

