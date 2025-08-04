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رياضة

اتحاد كرة اليد يعلن اليوم قائمة منتخب الناشئين لبطولة العالم

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، لإعلان قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين، المقرر مشاركتها في منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري بالقاهرة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد قائمة المنتخب الوطني اليوم الإثنين، قبل دخول الفريق فندق المونديال غدا الثلاثاء.

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق تأجيل إعلان قائمة المنتخب من أجل منح الوقت أمام المدير الفني الجديد فرناندو باربيتو الذي تولى المسئولية مؤخرا، للتعرف على اللاعبين واتخاذ قرار نهائي بشأن المستبعدين.

تأجيل إعلان قائمة منتخب الناشئين

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تكليف الإسباني فرناندو باربيتو المدرب العام لمنتخب مصر الأول، بقيادة منتخب الناشئين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم.

وكان طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب قد تعرض لوعكة صحية مفاجأة، أسفرت عن خضوعه لعملية جراحية تم خلالها تركيب دعامات للقلب، وهو ما يمنعه من استكمال مهمته مع الفراعنة الصغار.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة اليد عن قرار تكليف باربيتو رسميا خلال الساعات المقبلة، على أن يتواجد في معسكر المنتخب بدء من اليوم.

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