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رياضة

كرة اليد، الاتحاد الدولي يوافق على تغيير مدرب الفراعنة في مونديال الناشئين

فرناندو باربيتو،
فرناندو باربيتو، فيتو

كرة اليد، وافق الاتحاد الدولي لكرة اليد بقيادة الدكتور حسن مصطفى، على طلب الاتحاد المصري بتغيير اسم المدير الفني لمنتخب الناشئين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري بالقاهرة.

وجاء طلب الاتحاد المصري بعد تعرض طارق محروس المدير الفني للمنتخب، لوعكة صحية تمنعه من قيادة كتيبة الفراعنة ببطولة العالم.

الاتحاد الدولي لليد يوافق على تغيير مدرب الفراعنة في مونديال الناشئين

وعلمت “فيتو” أن اتحاد كرة اليد كان قد وضع اسم مجدي أبو المجد مديرا فنيا احتياطيا، في القائمة التي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي.

وقرر الاتحاد المصري الاستعانة بالإسباني فرناندو باربيتو بعد النتيجة المتواضعة التي حققها منتخب الشباب بقيادة مجدي أبو المجد في بطولة العالم الأخيرة.

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