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رياضة

كرة اليد، وصول منتخب أوروجواي للمشاركة في مونديال الناشئين

منتخب أوروجواي، فيتو
منتخب أوروجواي، فيتو

كرة اليد، وصلت بعثة منتخب أوروجواي لكرة اليد للناشئين، إلى القاهرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ويلعب منتخب أوروجواي ضمن المجموعة الخامسة رفقة منتخبات: جزر الفارو وسلوفينيا وألمانيا.

وكانت بعثات منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا وصربيا والمكسيك والسعودية وتونس قد وصلت خلال الساعات الماضية إلى مصر استعدادا لانطلاق منافسات المونديال.

 

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

 وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

 

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

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