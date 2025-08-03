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رياضة

كرة اليد، تغيير المدير الفني يؤجل إعلان قائمة منتخب الناشئين في المونديال

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تأجيل إعلان قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين، المقرر مشاركتها في منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 6 وحتى 17 أغسطس الجاري بالقاهرة.

وعلمت “فيتو”، أن قرار تأجيل إعلان قائمة المنتخب، جاء من أجل منح الوقت أمام المدير الفني الجديد فرناندو باربيتو الذي تولى المسئولية مؤخرا، للتعرف على اللاعبين واتخاذ قرار نهائي بشأن المستبعدين.

تأجيل إعلان قائمة منتخب الناشئين

وقرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تكليف الإسباني فرناندو باربيتو المدرب العام لمنتخب مصر الأول، بقيادة منتخب الناشئين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم.

وكان طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب قد تعرض لوعكة صحية مفاجأة، أسفرت عن خضوعه لعملية جراحية تم خلالها تركيب دعامات للقلب، وهو ما يمنعه من استكمال مهمته مع الفراعنة الصغار.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة اليد عن قرار تكليف باربيتو رسميا خلال الساعات المقبلة، على أن يتواجد في معسكر المنتخب بدء من اليوم.

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كرة اليد خالد فتحي قائمة المنتخب بطولة العالم فرناندو باربيتو

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