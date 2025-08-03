الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

تصل للحبس والغرامة، عقوبات البلوجر شاكر بعد ضبطه بمخدرات وسلاح غير مرخص

البلوجر شاكر، فيتو
البلوجر شاكر، فيتو

بدأت جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة مع البلوجر شاكر ومدير أعماله لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا.

وتوضح “فيتو” عقوبة نشر فيديوهات مسيئة وخادشة للحياء العام، وكذلك عقوبة حيازة مخدرات وسلاح غير مرخص كالآتي: 

قالت المستشارة شيرين محفوظ المحامية بالنقض: إن البعض يقوم بتصوير مقاطع الفيديو ويتم نشرها على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى؛ مما يحقق أركان جريمتى صناعة ونشر فيديو خادش للحياء.

المادة 278 من قانون العقوبات

وقالت محفوظ: تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". 

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 

وأشارت: نص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه). 

وأكدت محفوظ أنه كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).

 عقوبة حيازة مخدرات بقصد التعاطي 

فيما قال المحامي بالنقض أشرف ناجي: إن قانون مكافحة المخدارت يعاقب على حيازة المخدرات بشتى صورها وأنواعها سواء إنتاج أو زراعة أو جلب أو تصنيع أو حيازة مجردة ولكن تختلف مدة العقوبة مع اختلاف قصد الحيازة، حيث إنه وفقا للقانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه إذا كانت الحيازة بقصد التعاطى.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

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