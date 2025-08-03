الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق متهم بالتحرش بطالبة في التجمع

تجديد حبس
تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق أحد تطبيقات النقل الذكي، علي خلفية مقطع فيديو انتشر لفتاة تستغيث، متضررة من تعرضها لمراسلات خادشة وتهديد وابتزاز من قِبل السائق، وذلك بعد انتهاء رحلتها عبر التطبيق، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وتقدمت طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ببلاغ رسمي بتاريخ 19 يوليو الجاري، أفادت فيه بأنها تلقت رسائل خادشة للحياء من السائق عبر هاتفها عقب انتهاء رحلتها، وحين تجاهلت التواصل معه، أقدم على تهديدها وابتزازها بصور مفبركة.

 


ومن خلال جهود البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص.

 

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة كما ورد في بلاغ المجني عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع التحفظ على المركبة.

 

 

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