رئيس مياه القناة: قضينا تمامًا على مشكلة ضعف الضخ بمنشية مبارك (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن القضاء تماما على ضعف مياه الشرب بمناطق منشية مبارك والمناطق المجاوره، في أقل من 24 ساعة من ورود البلاغ، وذلك نتيجة زيادة استهلك المياه خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات حرارة الجو، حفاظا على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

تلقي بلاغ حول ضعف مياه الشرب

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه فور تلقي البلاغ عن ضعف المياه بمنطقة منشية مبارك والمناطق المجاورة، تم تشكيل لجنة فنية لفحص الشكوى، وتبين أن المنطقة المشار إليها مرتفعة ونتيجة زيادة استهلاك لمياه الشرب خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم عمل قطعية من خط 300 مم لخط 8 بوصات الواصل من محطة أبوصوير الكبرى، وذلك لتزويد ضغط المياه بتلك المنطقة، وتم الانتهاء تماما على ضعف المياه بمناطق منشية مبارك والمناطق المجاورة.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

استمرار ضخ المياه

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في زيادة ضخ وضغط كميات من مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما كشف عن القيام بالتطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

متابعة عملية سحب العينات

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى أنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق من دور العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية.

وأكد استمرارية أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

