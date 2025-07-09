الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

مصرع مواطن في حادث سير بالإسماعيلية

الاسعاف في الإسماعيلية،
الاسعاف في الإسماعيلية، فيتو

لقي شخص مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس بطريق مدخل السلخانة بطريق أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.   

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اخطار بمصرع مواطن 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد بمصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق السلخانة بمركز ومدينة أبوصوير.   

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

الدفع بسيارة إسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية،  بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف النيابة. 

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث. 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

التعامل بواسطة المسعفين  

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف الأسبق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.  

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.  

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