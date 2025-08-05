الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

مياه القناة: استمرار فعاليات ورشة عمل البرنامج القانوني لموظفي الشركة (صور)

ورشة عمل البرنامج
ورشة عمل البرنامج القانوني لموظفي شركة محافظات القناة

 نظمت شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، البرنامج التدريبي بعنوان " البرنامج القانونى والمالى لتحديد الاحتياجات وإعداد المقايسات التثمينية للعمليات بالأسلوب العلمى"، خلال الفترة من 4-6 أغسطس 2025 بمركز التدريب الإقليمى بمحطة مياه المستقبل. 

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مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك

وذلك بمشاركة رؤساء القطاعات المعنيين فى الشئون الفنية والمالية والقانونية والعاملين المعنيين بلجان المناقصات بالشركة. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو 
جانب من فعاليات التدريب، فيتو 
جانب من فعاليات التدريب، فيتو 
جانب من فعاليات التدريب، فيتو 

أبرز محاور البرنامج التدريبي  

 وقد تناول البرنامج التدريبي والتى حاضر فيه الخبير المالى سامى صالح عدة محاور، منها إعداد المقايسات التثمينية للعمليات بالأسلوب العلمى، التعريف بأسباب ما نصه القانون من خلال جداول الأوزان، كيفية تطبيق جداول الأوزان والمعاملات المالية بالأمثلة العملية. 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو 
جانب من فعاليات التدريب، فيتو 
جانب من فعاليات التدريب، فيتو 
جانب من فعاليات التدريب، فيتو 

أهمية تطوير مهارات المعلمين 
 

جانب من فعاليات التدريب، فيتو 
جانب من فعاليات التدريب، فيتو 

 

 وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية تطوير مهارات العاملين فى مجال التدريب لتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بالمشروعات المختلفة بالشركة مما ينعكس إيجابيا على أداء الشركة وتحسين الخدمات المقدمة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.
 

 وعلى صعيد آخر كان قد أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، تكثيف أعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بمساكن مبارك التابعة لمدينة المستقبل، بالإضافة إلى صيانة وتركيب أغطية مطابق بالوعات بدل من الأغطية المسروقة، وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي. 
 

تكثيف حملات الملس والتطهير 

 وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي بمساكن مبارك الـ 5000 وحدة التابعة لمدينة المستقبل تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة خلال فصل الصيف، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

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