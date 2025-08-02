السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

رئيس مياه القناة: استعدادات كاملة لتأمين انتخابات الشيوخ بالإقليم

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

 أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من كافة الاستعدادات بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، فترة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، وذلك لضمان جاهزية البنية التحتية ومتابعة الأوضاع الميدانية أولًا بأول خلال فترة الانتخابات. 

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أبرز محاور خطة العمل 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن خطة العمل تشمل تطهيرا شاملا للمطابق ونقاط التصريف المحيطة بالساحات ومقار اللجان الانتخابية. 

 

 بالإضافة إلى ورفع درجة الجاهزية وتخفيض مناسيب البيارات بمحطات المعالجة خلال أوقات الذروة، وتشكيل نوبتجيات بجميع المناطق والقطاعات مع تواجد مديري القطاعات والمناطق ومسؤولي التشغيل والصيانة على مدار اليوم خلال فترة الانتخابات. 

 

رفع درجة الاستعداد القصوى 

 وأكد رئيس مجلس إدارة شركة  المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتكليف فرق صيانة وطوارئ بالتواجد الميداني بمحيط المدارس طوال فترة الانتخابات، لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، وتأمين كافة اللجان الانتخابية بالمياه، وذلك بالتزامن مع الموجه الحارة وارتفاع درجات الحرارة. 

 

تجهيز فرق الصرف الصحى 

 وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تجهيز فرق الصرف الصحي وعربات الكسح للعمل بنظام الورديات على مدار ٢٤ ساعة، بالإضافة إلى استمرار أعمال الملس والتطهير جميع شبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، لتأمين وسلامة بيئة اللجان، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وضمان توفير بيئة آمنة ومهيأة أمام المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. 

 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، غرفة العمليات الرئيسية بالشركة للعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع غرف عمليات المحافظة والأحياء والجهات المختصة لتلقي أي بلاغات طارئة، وتخصيص فرق طوارئ لكل حي على مستوى محافظات القناة لضمان سرعة الاستجابة إلى جانب توفير  سيارات شفط وبدالات جاهزة للتعامل مع أي طارئ، من خلال إدارات الطوارئ.
 

 

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