"الزراعة" تناقش خطة تطوير إنتاج العسل وتحسين قدرته التنافسية بالأسواق الخارجية

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اجتماعا موسعا، لمناقشة آليات تعزيز صادرات العسل المصري وتطبيق نظام التتبع وفقًا للمعايير الأوروبية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومشروع "تجارة".

يأتي ذلك الاجتماع في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون مع كافة الشركاء لدعم تنافسية المنتجات الزراعية غير التقليدية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاجتماع ممثلو كل من: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معهد بحوث وقاية النباتات، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فضلا عن مشروع "تجارة" الممول من الاتحاد الأوروبي، كذلك المجلس التصديري للصناعات الغذائية، واتحاد النحالين العرب.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الزراعة لملف تطوير إنتاج العسل المصري وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي للنحالين والمصانع، وتوجيهات وزير الزراعة، للاستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات من قبل ممثلي الجهات المشاركة حول تحسين جودة العسل ورفع كفاءة سلسلة القيمة.

وأشار عزوز إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على مجموعة من التوصيات الموحدة لتعزيز صادرات العسل المصري، والتي شملت: إعداد خطة وطنية لمراقبة متبقيات المبيدات والأدوية وتقديمها للاتحاد الأوروبي، فضلا عن تطبيق نظم التتبع والتحقق الأوروبية، واعتماد المنشآت التصديرية، إضافة الى تنفيذ مشروع نموذجي بمحافظة الغربية كنقطة انطلاق لتطبيق نظام التتبع بشكل تدريجي.

وأوضح أنه تم التوصية أيضا بأهمية تسجيل وتقنين أوضاع النحالين وإعداد قاعدة بيانات وطنية محدثة، كذلك تحسين سلالات النحل المحلية، ودعم صادرات النحل الحي، فضلا عن دعم الصناعات المرتبطة بالمناحل وتوفير مستلزمات الإنتاج بجودة تنافسية، وتطوير البنية التحتية التحليلية والرقابية ورفع كفاءة المعامل والكوادر الفنية، إضافة الى تقديم دعم فني من اليونيدو ومشروع تجارة يشمل تدريبات، زيارات ميدانية، نظم إدارة رقمية، وشهادات جودة للمصدرين.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي علي أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتطوير سلاسل القيمة في قطاع العسل، وتعزيز الصادرات المصرية بشكل مستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع بالصناعات الغذائية المصرية إلى آفاق أرحب.

