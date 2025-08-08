إصابة 5 أشخاص على الطريق الزراعي الشرقي بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية المصالحة بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية المصالحة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية المصالحة بمركز نجع حمادي، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.