حسين الجسمي يرد على رسالة لـ ساويرس بشأن حفلته في الساحل الشمالي

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رسالة إلى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لنجاح حفلته التي أقيمت، أمس الجمعة، في الساحل الشمالي، كما وجه رسالة أخرى للمنتج هشام جمال لنجاحه في الأغنية التي قدمها لحسين الجسمي.

حسين الجسمي يرد على رسالة ساويرس

ورد الفنان الإماراتي حسين الجسمي على رسالة المهندس نجيب ساويرس، وصفه فيها بـ "الغالي"، مؤكدًا أن محبة ساويرس له "غالية".

وقال المهندس نجيب ساويرس في رسالته التي وجهها للمطرب حسين الجسمي: "حسين الجسمي.. منور في بلدك مصر وساحلها الجميل.. ومبروك لـ هشام جمال وروزناما".

ورد حسين الجسمي على رسالة ساويرس قائلًا: "الغالي أستاذ نجيب.. النور نورك ومحبتك غالية، وحبيبتي مصر دايمًا منورة بأهلها".



جدير بالذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحيا حفلا غنائيا ضخما، أقيم أمس الجمعة في الساحل الشمالي، وسط استقبال كبير من الجمهور الذي وقف يصفق ويهتف باسمه لحظة ظهوره.

حسين الجسمي يحيي حفل الساحل الشمالي وفستانك الأبيض يتصدر

وبدأ حسين الجسمي فقرات الحفل بأغنية من أشهر أعماله، لتتعالى معها أصوات الغناء من الحاضرين، الذين رددوا الكلمات معه في مشهد مليء بالمحبة والطاقة الإيجابية.

هشام جمال وليلى زاهر في حفل حسين الجسمي بالساحل،فيتو



وتفاعل رواد حفل حسين الجسمي في الساحل، دفع الجسمي للتعبير عن سعادته الكبيرة بالتواجد في الساحل الشمالي لأول مرة، ووجه الشكر لجمهوره المصري، على الحب والدعم المستمرين.

وشهد حفل حسين الجسمي في الساحل الشمالي لحظة مميزة، جمعت بين هشام جمال وزوجته ليلى زاهر، حيث قدموا معًا أغنية "فستانك الأبيض"، التي ألفها هشام جمال لزوجته ليلى، وغناها حسين الجسمي في حفل زفافهما، وسط تفاعل كبير من مرتادي الحفل.

يذكر أن أغنية "فستانك الأبيض" التي كتبها هشام جمال خصيصًا لليلى بمناسبة زفافهما قبل شهرين، وأداها حسين الجسمي بصوته، ولاقت الأغنية نجاحًا واسعًا، وتصدرت الترند منذ صدورها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.